Солодовников (Мясников) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Мясников) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1923

Дата смерти

18.06.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Фёдор Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
14.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
18.06.2005
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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