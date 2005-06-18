Солодовников (Мясников) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1923
Дата смерти18.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
14.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Илларионович
Смерть
18.06.2005
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев