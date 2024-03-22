Бажина (Тотьмянина) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения?.01.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121197#5
Место жительства
1909 ст.
указан как приёмный ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 160
Бракосочетание
10.02.1924 ст.
Муж: Бажин Егор Ефимов
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#58