Бажина (Тотьмянина) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажина (Тотьмянина) Татьяна Иванова

Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

?.01.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903 ст.

Отец: Тотьмянин Иван Михайлов (прием)

Мать: Тотьмянина Мария Антониева

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121197#5
Место жительства
1909 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
указан как приёмный ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 160
Бракосочетание
10.02.1924 ст.

Муж: Бажин Егор Ефимов

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#58
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