Яковенко (Ткаченко) Александра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Ткаченко) Александра Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Ткаченко Дмитрий Иванов

Мать: Ткаченко Агафия Афанасиева

Бракосочетание
10.01.1882

Муж: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: (Яковенко) Варвара Аверкиева

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Сын: Яковенко Петр Аверкиев

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Рождение ребёнка
28.06.1887

Дочь: (Яковенко) Мария Аверкиева

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Яковенко Даниил Аверкиев

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.07.1895

Дочь: (Яковенко) Ольга Аверкиева

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.02.1898

Сын: Яковенко Прокопий Аверкиев

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
04.09.1901

Дочь: Литвиненко (Яковенко) Елисавета Аверкиева

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Сын: Яковенко Феодор Аверкиев

Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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