Яковенко (Ткаченко) Александра Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
10.01.1882
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: (Яковенко) Варвара Аверкиева
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
24.11.1884
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
28.06.1887
Дочь: (Яковенко) Мария Аверкиева
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
17.12.1889
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
10.07.1895
Дочь: (Яковенко) Ольга Аверкиева
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
25.02.1898
Сын: Яковенко Прокопий Аверкиев
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
04.09.1901
Дочь: Литвиненко (Яковенко) Елисавета Аверкиева
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Рождение ребёнка
28.02.1904
Отец ребёнка: Яковенко Аверкий (Аверьян) Николаев
Смерть
Неизвестно