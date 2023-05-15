Наседкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наседкина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Наседкина (Захарова) Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наседкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Наседкина (Захарова) Лидия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина (Захарова) Лидия Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

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