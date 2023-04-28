Зайцев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1973

Сын: Зайцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1977

Сын: Зайцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Александровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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