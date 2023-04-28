Зайцев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1973
Сын: Зайцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Александровна
Рождение ребёнка
27.05.1977
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Александровна
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно