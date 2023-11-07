Рахматуллина Ляйсан Римовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина Ляйсан Римовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1983

Отец: Камилов Рим Исмагилович

Мать: Минигалиева Дилария Аксановна

Рождение ребёнка
17.12.2004

Дочь: Рахматуллина Лилия Ралифовна

Отец ребёнка: Рахматуллин Ралиф Идгартович

Рождение ребёнка
27.10.2007

Дочь: Рахматуллина Илюза Ралифовна

Отец ребёнка: Рахматуллин Ралиф Идгартович

Рождение ребёнка
29.06.2021

Сын: Вагапов Аяз Ильгамович

Отец ребёнка: Вагапов Ильгам

Рождение ребёнка
27.10.2022

Дочь: Вагапова Энже Ильгамовна

Отец ребёнка: Вагапов Ильгам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Ильгам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Ильгам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Ильгам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагапов Ильгам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина Гульназ Ралифовна

Отец ребёнка: Рахматуллин Ралиф Идгартович

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