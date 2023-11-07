Рахматуллина Ляйсан Римовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1983
Рождение ребёнка
17.12.2004
Дочь: Рахматуллина Лилия Ралифовна
Отец ребёнка: Рахматуллин Ралиф Идгартович
Рождение ребёнка
27.10.2007
Дочь: Рахматуллина Илюза Ралифовна
Отец ребёнка: Рахматуллин Ралиф Идгартович
Рождение ребёнка
29.06.2021
Отец ребёнка: Вагапов Ильгам
Рождение ребёнка
27.10.2022
Дочь: Вагапова Энже Ильгамовна
Отец ребёнка: Вагапов Ильгам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина Гульназ Ралифовна
Отец ребёнка: Рахматуллин Ралиф Идгартович