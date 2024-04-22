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Афанасий Викулов

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Викула Михайлов

Мать: Феодосья Осипова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лукерья Афанасьева

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Афимья Афанасьева

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ввуколов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Афимья Алексеева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Алексеева

Смерть
1847
Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
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