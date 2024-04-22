Афанасий Викулов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Викула Михайлов
Мать: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лукерья Афанасьева
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Афимья Афанасьева
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Афимья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Алексеева
Смерть
1847