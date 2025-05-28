Аверкин Сергей Александрович 01.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Аверкин Сергей Александрович

Автор
АМ
Мухортова А.

мужской, родился 01.11.1960, Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

умер Неизвестно

Отец
Аверкин АлександрНеизвестно г.р.
Мать
Аверкина (Машарова) Пелагея Ивановна01.12.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1960

Отец: Аверкин Александр

Мать: Аверкина (Машарова) Пелагея Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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