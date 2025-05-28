Аверкин Сергей Александрович
мужской, родился 01.11.1960, Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
умер Неизвестно
ОтецАверкин АлександрНеизвестно г.р.
МатьАверкина (Машарова) Пелагея Ивановна01.12.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1960
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно