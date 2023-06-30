Неудачина Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Неудачин Тихон Филиппович

Мать: Неудачина Наталья

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