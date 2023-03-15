Крыжановская (Николаева) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыжановская (Николаева) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1905

Дочь: Ковшова Татьяна

Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мурадян Мария

Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крыжановский Игнат

Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рыбинская Ксения

Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Краснянская Варвара

Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крыжановский Петр

Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей

Смерть
1922
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