Крыжановская (Николаева) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1905
Дочь: Ковшова Татьяна
Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мурадян Мария
Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей
Рождение ребёнка
1913
Сын: Крыжановский Игнат
Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рыбинская Ксения
Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Краснянская Варвара
Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крыжановский Петр
Отец ребёнка: Крыжановский Тимофей
Смерть
1922