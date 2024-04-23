Чердаков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Отец: Чердаков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чердакова (Юзвак) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Сын: Чердаков Александр
Мать ребёнка: Чердакова (Юзвак) Екатерина
Смерть
1975