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Чердаков Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: Чердаков Яков

Мать: Чердакова (Балакина) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чердакова (Юзвак) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чердакова (Юзвак) Екатерина

Рождение ребёнка
1954

Сын: Чердаков Александр

Мать ребёнка: Чердакова (Юзвак) Екатерина

Смерть
1975

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