Ухтомский Кн. Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухтомский Кн. Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1848

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1848

Отец: Кн. Ухтомский Петр Николаевич

Мать: Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
24.09.1880

Дочь: Аглаида Павловна

Мать ребёнка: Ухтомская Антонина Константиновна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кн. Ухтомский Петр Павлович

Мать ребёнка: Ухтомская Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
25.12.1898

Дочь: Седлецкая Нина Павловна

Мать ребёнка: Маклакова Ольга Николаевна

Ulyanovsk, gorod Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
12.12.1903

Дочь: Чермоева Ольга Павловна

Мать ребёнка: Маклакова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухтомская Антонина Константиновна

Смерть
1910
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