Ухтомский Кн. Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1848
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1848
Рождение ребёнка
24.09.1880
Дочь: Аглаида Павловна
Мать ребёнка: Ухтомская Антонина Константиновна
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кн. Ухтомский Петр Павлович
Мать ребёнка: Ухтомская Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1898
Дочь: Седлецкая Нина Павловна
Мать ребёнка: Маклакова Ольга Николаевна
Ulyanovsk, gorod Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
12.12.1903
Дочь: Чермоева Ольга Павловна
Мать ребёнка: Маклакова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910