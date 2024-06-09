Моисеенко Петр Романович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Моисеенко Роман Макарович
Мать: Моисеенко Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Моисеенко Домникия Петровна
Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Моисеенко Синклитикия Петровна
Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Моисеенко Елена Петровна
Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна
Смерть
Неизвестно