Моисеенко Петр Романович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Петр Романович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Моисеенко Роман Макарович

Мать: Моисеенко Екатерина

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Моисеенко Домникия Петровна

Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Моисеенко Синклитикия Петровна

Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Моисеенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Моисеенко Елена Петровна

Мать ребёнка: Моисеенко Федосья Федоровна

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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