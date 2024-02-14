Хакимова (Рахматуллина) Минзифа Абдулловна
Место рожденияд. Арсланово, Чишминский р-н
Дата рождения1903
Дата смерти?.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1933
Сын: Хакимов Фарит Муллаянович
Отец ребёнка: Хакимов Муллаян Билалович
Смерть
?.02.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно