Хакимова (Рахматуллина) Минзифа Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова (Рахматуллина) Минзифа Абдулловна

Место рождения

д. Арсланово, Чишминский р-н

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1933

Сын: Хакимов Фарит Муллаянович

Отец ребёнка: Хакимов Муллаян Билалович

Смерть
?.02.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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