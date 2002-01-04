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Пахотина Виктория Сергеевна
Пахотина Виктория Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.2002
Пол
Женский
Отец
Пахотин Сергей Геннадьевич
1962 г.р.
Мать
Акбулатова Элла Рафиковна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2002
Отец:
Пахотин Сергей Геннадьевич
Мать:
Акбулатова Элла Рафиковна
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