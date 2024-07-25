Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Акилина Евгеньевна

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волков Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Волков Иларион Евгеньевич

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Волков Степан Евгеньевич

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Яков Евгеньевич

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Рождение ребёнка
25.03.1891

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич

Смерть
Неизвестно

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