Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Акилина Евгеньевна
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Волков Иларион Евгеньевич
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Яков Евгеньевич
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Евгеньевна
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Рождение ребёнка
25.03.1891
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Волков Евгений Исаевич
Смерть
Неизвестно