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Евдокия Еремеевна
Евдокия Еремеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1753
Дата смерти
До 1787
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Евдоким
Между 1745 и 1752 г.р.
Дети
Фёдор
Около 1776 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын:
Фёдор
Отец ребёнка:
Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Евдоким
Смерть
До 1787
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