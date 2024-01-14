Евдокия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

До 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1745 и 1752 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким

Смерть
До 1787
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