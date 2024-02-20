Стрикица (Диковенко) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрикица (Диковенко) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/

Дата рождения

1898

Дата смерти

10.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Диковенко Василий Савельевич

Мать: Диковенко Марфа Васильевна

Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Рождение ребёнка
16.02.1919

Сын: Стрикица Николай Иванович

Отец ребёнка: Стрикица Иван Фролович

Россия Область войска донского /Ростовская обл/ Куйьышевский р-н с. Куйбышево /Голодаевка-Мартыновка/
Рождение ребёнка
1927

Сын: Стрикица Виктор Иванович

Отец ребёнка: Стрикица Иван Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрикица Иван Фролович

Смерть
10.11.1982
Украина Луганская г.Ровеньки
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