Стрикица (Диковенко) Елизавета Васильевна
Место рожденияРоссия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Дата рождения1898
Дата смерти10.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1898
Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Рождение ребёнка
16.02.1919
Сын: Стрикица Николай Иванович
Отец ребёнка: Стрикица Иван Фролович
Россия Область войска донского /Ростовская обл/ Куйьышевский р-н с. Куйбышево /Голодаевка-Мартыновка/
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Стрикица Иван Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1982
Украина Луганская г.Ровеньки