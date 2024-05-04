Смирнова (Шацких) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1976
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1979
Сын: Смирнов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич