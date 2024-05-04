Смирнова (Шацких) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шацких) Людмила Владимировна

Место рождения

Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР

Дата рождения

02.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Андижан, Андижанская область, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1976

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1979

Сын: Смирнов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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