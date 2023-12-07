Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Ефимов Семён Владимирович
Отец ребёнка: Ефимов Владимир Викторович