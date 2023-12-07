Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1961

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1961

Отец: Аношин Сергей Семенович

Мать: Аношина Миль Мария Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
31.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Ефимов Семён Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир Викторович

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