Беликов Александр Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Александр Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1881

Дата смерти

26.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Кабахно) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Кабахно) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
07.11.1913

Сын: Беликов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Беликова (Кабахно) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
23.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Кабахно) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
29.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беликова (Кабахно) Анна Антоновна

Смерть
26.10.1971

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