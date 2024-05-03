Беликов Александр Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1881
Дата смерти26.10.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1913
Сын: Беликов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Беликова (Кабахно) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
23.01.1923
Рождение ребёнка
29.09.1929
Смерть
26.10.1971