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Киприан Ермолаев

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
29.01.1797

Жена: Варвара Ермолаева

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1801

Сын: Василей Киприянов

Мать ребёнка: Варвара Ермолаева

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