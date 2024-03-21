Киприан Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
29.01.1797
Жена: Варвара Ермолаева
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.04.1801
Сын: Василей Киприянов
Мать ребёнка: Варвара Ермолаева