Лопатин Дмитрий Изотович
Место рожденияс. Таловка Красноярского края
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
05.02.1849 ст.
Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лопатин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
14.03.1856 ст.
Сын: Лопатин Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Лопатин Гавриил Антонович
Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна
Смерть
Неизвестно