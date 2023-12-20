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Лопатин Дмитрий Изотович

Место рождения

с. Таловка Красноярского края

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Лопатин Изот Игнатьевич

Мать: Лопатина Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
05.02.1849 ст.

Сын: Лопатин Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Лопатин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лопатин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
14.03.1856 ст.

Сын: Лопатин Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Лопатин Гавриил Антонович

Мать ребёнка: Лопатина Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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