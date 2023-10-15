Кардаков Илья
Место рожденияВятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
15.10.1912
Дочь: Шмакова Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Кардакова Анна Григорьевна
Старососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Со слов моей бабушки, родители её мамы (Матрёны Кардаковой) приехали из Кировской области, на тот момент это была Вятская губерния. Точный город я не знаю, знаю только, что их называли "Вятские", когд... Показать все
Смерть
Неизвестно