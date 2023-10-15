Кардаков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардаков Илья

Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1912

Дочь: Шмакова Матрена Ильинична

Мать ребёнка: Кардакова Анна Григорьевна

Старососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Со слов моей бабушки, родители её мамы (Матрёны Кардаковой) приехали из Кировской области, на тот момент это была Вятская губерния. Точный город я не знаю, знаю только, что их называли "Вятские", когд... Показать все
Смерть
Неизвестно
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