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Губина Парасковья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Матвей Марков

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Губин Семен Матвеев

Отец ребёнка: Губин Матвей Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Губин Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Губин Матвей Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Губина Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Губин Матвей Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Губин Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Губин Матвей Марков

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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