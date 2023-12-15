Губина Парасковья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Матвей Марков
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Губин Семен Матвеев
Отец ребёнка: Губин Матвей Марков
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Отец ребёнка: Губин Матвей Марков
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Губина Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Губин Матвей Марков
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Губин Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Губин Матвей Марков
Смерть
Неизвестно