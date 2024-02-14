Денисова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Надежда

Денисова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.