Фатихов Хайдар
Место рожденияд.Норма Балтасинского р-на РТ
Дата рождения03.05.1921
Дата смерти10.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1921
Отец: Ибраһимов Фатих
Мать: Ибрагимова Магфура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатихова Бибинур
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатихова Бибинур
Военная награда
Неизвестно
Фатыхов Хайдар Фатыхович мл. сержант Дата рождения __.__.1921 Место рождения Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Нурма Место призыва Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Воинская част... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Фатихов Хайдар Фатихович В архив Дата рождения __.__.1921 Место рождения Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Норма Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбиле... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатихова Бибинур
Рождение ребёнка
01.06.1951
Сын: Фатихов Наиль
Мать ребёнка: Фатихова Бибинур
Смерть
10.02.2004