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Фатихов Хайдар

Место рождения

д.Норма Балтасинского р-на РТ

Дата рождения

03.05.1921

Дата смерти

10.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1921

Отец: Ибраһимов Фатих

Мать: Ибрагимова Магфура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатихова Бибинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатихова Бибинур

Военная награда
Неизвестно
Фатыхов Хайдар Фатыхович мл. сержант Дата рождения __.__.1921 Место рождения Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Нурма Место призыва Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Воинская част... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Фатихов Хайдар Фатихович В архив Дата рождения __.__.1921 Место рождения Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Норма Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбиле... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатихова Бибинур

Рождение ребёнка
01.06.1951

Сын: Фатихов Наиль

Мать ребёнка: Фатихова Бибинур

Смерть
10.02.2004

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