(Малахова) Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малахова) Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская девица
Место жительства
Неизвестно
Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
27.06.1904
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещена из бегло-поповского толка
Смерть
Неизвестно

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