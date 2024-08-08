(Малахова) Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская девица
Место жительства
Неизвестно
Нижнетроицкий, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
27.06.1904
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещена из бегло-поповского толка
Смерть
Неизвестно