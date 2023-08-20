Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1735
около 1735, +1788, 1763 - 28, 1769(ИВ) – 34, 1782 – 47, взята того же Остреченского погоста деревни Большого двора умершего крестьянина Федора Никифорова, 1795 – указано, что умрет в 1788
Бракосочетание
До 1782
Муж: Яков Тимофеев
1782 – 47, взята того же Остреченского погоста деревни Большого двора умершего крестьянина Федора Никифорова
Смерть
1788