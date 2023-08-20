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Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

около 1735, +1788, 1763 - 28, 1769(ИВ) – 34, 1782 – 47, взята того же Остреченского погоста деревни Большого двора умершего крестьянина Федора Никифорова, 1795 – указано, что умрет в 1788
Бракосочетание
До 1782

Муж: Яков Тимофеев

1782 – 47, взята того же Остреченского погоста деревни Большого двора умершего крестьянина Федора Никифорова
Смерть
1788
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