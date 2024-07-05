Домненко Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домненко Евгений (Геннадий) Ильич
Рождение ребёнка
19.04.1957
Дочь: Домненко Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Домненко Евгений (Геннадий) Ильич