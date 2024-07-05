Домненко Александра Павловна 26.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домненко Александра Павловна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

26.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домненко Евгений (Геннадий) Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домненко х Евгеньевич

Отец ребёнка: Домненко Евгений (Геннадий) Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: х

Отец ребёнка: х

Рождение ребёнка
19.04.1957

Дочь: Домненко Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Домненко Евгений (Геннадий) Ильич

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