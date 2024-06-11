Заварзина Федосья Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.02.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)
Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Заварзин Игнат Федотович (Федорович)
Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)
родился в 1862 или в 1863
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.
Дочь: Заварзина Екатерина Федосеевна
Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.
Дочь: Заварзина Варвара Федосеевна
Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)
Смерть
15.02.1886 ст.
от простуды