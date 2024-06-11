Заварзина Федосья Вуколовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Заварзина Федосья Вуколовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.02.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Михаил Федотович (Федосеевич)

Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)

Рождение ребёнка
1862

Сын: Заварзин Игнат Федотович (Федорович)

Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)

родился в 1862 или в 1863
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.

Дочь: Заварзина Екатерина Федосеевна

Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1873 ст.

Дочь: Заварзина Варвара Федосеевна

Отец ребёнка: Заварзин Федот Федосеевич (Федорович)

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.02.1886 ст.
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
от простуды

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