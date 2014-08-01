Адикаева (Сергеева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдикаева (Сергеева) Елена

Адикаева (Сергеева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

?.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Сергеев ?

Мать: (Князькина) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адикаев Михаил

Отец ребёнка: Адикаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адикаева) Лариса

Отец ребёнка: Адикаев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адикаева) Ирина

Отец ребёнка: Адикаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адикаев Николай

Смерть
?.08.2014
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.