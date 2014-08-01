Адикаева (Сергеева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти?.08.2014
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Сергеев ?
Мать: (Князькина) Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адикаев Михаил
Отец ребёнка: Адикаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адикаева) Лариса
Отец ребёнка: Адикаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адикаева) Ирина
Отец ребёнка: Адикаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адикаев Николай
Смерть
?.08.2014
Похороны
Неизвестно