Базяева Полина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базяева Полина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2004

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004

Отец: Базяев Эдуард Викторович

Мать: Базяева Ольга Геннадьевна

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