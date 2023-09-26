Зыцарь Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыцарь Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зыцарь Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зыцарь Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Зыцарь Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Зыцарь Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Зыцарь Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Зыцарь Алексей Васильевич

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
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