Зыцарь Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зыцарь Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Зыцарь Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Зыцарь Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Зыцарь Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Зыцарь Алексей Васильевич
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно