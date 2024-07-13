Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
возможный отец Федор Федоров Медведев
Бракосочетание
1832
Муж: Наум Яковлевич
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 г. Рождения, бракосо...ерти (Ф. 5, о. 50, д. 19) 17 числа села Урахчи поручица Н.Г. Аристовой крестьянина Якова Гаврилова Сергеева сын Найм Яковлев 18 лет холостой с девицей Парасковьей Федорово... Показать все
Смерть
Неизвестно