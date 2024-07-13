Прасковья Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

возможный отец Федор Федоров Медведев
Бракосочетание
1832

Муж: Наум Яковлевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 г. Рождения, бракосо...ерти (Ф. 5, о. 50, д. 19) 17 числа села Урахчи поручица Н.Г. Аристовой крестьянина Якова Гаврилова Сергеева сын Найм Яковлев 18 лет холостой с девицей Парасковьей Федорово... Показать все
Смерть
Неизвестно

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