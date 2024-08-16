Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

18.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1873 ст.

Отец: Смирнов Петр Маркович

Мать: Клавдия Яковлевна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
27.01.1895

Муж: Гуляев Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.11.1895 ст.

Дочь: (Гуляева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Гуляева) Синклитинья Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1898

Сын: Гуляев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1900 ст.

Сын: Гуляев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.

Дочь: (Гуляева) Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1903 ст.

Дочь: (Гуляева) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.

Сын: Гуляев Иван (Иоанн) Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Сын: Гуляев Семен (Семион) Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1908 ст.

Сын: Гуляев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1909 ст.

Дочь: (Гуляева) Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.

Дочь: (Гуляева) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Гуляев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1915 ст.

Сын: Гуляев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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