Гуляева (Смирнова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения18.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Смирнов Петр Маркович
Мать: Клавдия Яковлевна
Дочь: (Гуляева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Дочь: (Гуляева) Синклитинья Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Дочь: (Гуляева) Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Дочь: (Гуляева) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Сын: Гуляев Иван (Иоанн) Васильевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Сын: Гуляев Семен (Семион) Васильевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Дочь: (Гуляева) Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Дочь: (Гуляева) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич
Сын: Гуляев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Гуляев Василий Леонтьевич