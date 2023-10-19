Зотова (фон Польман) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (фон Польман) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1975

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

После 1855 г.р.

Дети

Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич

Мать: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Зотов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Василий

Смерть
После 1975
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan
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