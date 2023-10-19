Зотова (фон Польман) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1975
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Зотов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Зотов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Василий
Смерть
После 1975
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan
Tashkent, Tashkent Region Uzbekistan