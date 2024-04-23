Провалова (Нечаева) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 29.11.1906
Дата смерти06.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1925
Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Макарова (Провалова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Панкратова (Провалова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
12.08.1946
Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович
Смерть
06.06.1988