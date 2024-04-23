Провалова (Нечаева) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалова (Нечаева) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 29.11.1906

Дата смерти

06.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Николай Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Провалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Макарова (Провалова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Панкратова (Провалова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
12.08.1946

Сын: Провалов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Провалов Николай Филиппович

Смерть
06.06.1988

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