Савченко Михаил Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения27.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1887
Отец: Савченко Алексей
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-209,зап-31
Крещение
27.09.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Игнатий Тимофеевич Кабальник и Онуфрия Оливера жена - Мария Александровна
Смерть
Неизвестно