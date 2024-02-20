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Савченко Михаил Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

27.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1887

Отец: Савченко Алексей

Мать: Савченко Ирина Парфентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-209,зап-31
Крещение
27.09.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Игнатий Тимофеевич Кабальник и Онуфрия Оливера жена - Мария Александровна
Смерть
Неизвестно
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