Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Павел
Павел
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1917
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лариса Евграфовна
Около 1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: не указан
Мать:
Лариса Евграфовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия