Чирьев Дмитрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирьев Дмитрий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980

Отец: Чирьев Борис Юрьевич

Мать: Чирьева Елена Густавовна

Рождение ребёнка
30.11.2010

Дочь: Чирьева Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
24.01.2015

Дочь: Чирьева Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Владимировна

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