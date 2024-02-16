Чирьев Дмитрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1980
Отец: Чирьев Борис Юрьевич
Мать: Чирьева Елена Густавовна
Рождение ребёнка
30.11.2010
Дочь: Чирьева Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
24.01.2015
Дочь: Чирьева Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно