Петухова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти01.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1904
Сын: Петухов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович
Рождение ребёнка
18.08.1905
Сын: Беззубов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: (Беззубова) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович
Рождение ребёнка
03.07.1915
Дочь: (Беззубова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович
Смерть
01.08.1915