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Петухова Ирина Ивановна

Место рождения

Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

01.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Михаил Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Петухов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1905

Сын: Беззубов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: (Беззубова) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1915

Дочь: (Беззубова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Петухов Михаил Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
01.08.1915
Громково, Богородский, Московская область

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