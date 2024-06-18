Хромова Зиновья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Хромов Николай
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Хромов) Наталья
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: (Хромов) Мария
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Хромов) Серафима
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хромов Василий
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хромов Иван
Отец ребёнка: Хромов Андрей Константинович