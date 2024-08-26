Калинин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Канникова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Калинин Евгений Константинович

Мать ребёнка: Калинина (Канникова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Калинин Николай Константинович

Мать ребёнка: Калинина (Канникова) Валентина Михайловна

Смерть
2004

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