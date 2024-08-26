Калинин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Калинин Евгений Константинович
Мать ребёнка: Калинина (Канникова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1983
Сын: Калинин Николай Константинович
Мать ребёнка: Калинина (Канникова) Валентина Михайловна
Смерть
2004