Булычева (Белякова) Надежда Степановна (Стефановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева (Белякова) Надежда Степановна (Стефановна)

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Место рождения

с. Большой Куяш Челябинской области

Дата рождения

24.09.1886

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886

Отец: Беляков Стефан Исаакович

Мать: Белякова Анна Федоровна

с. Большой Куяш Челябинской области
Восприемники: Иоанн Исаакиевич Беляков и крестьянская жена Параскева Лабутина
Бракосочетание
14.10.1902

Муж: Булычев Андрей Петрович

село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Булычев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович

Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1904

Сын: Булычев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович

Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Булычев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович

Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1910

Дочь: Глазкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович

Россия
Восприемники: Александра Георгиевна Тюкова и священник Митрофан Чернивин с псаломщиком Николаем Ксеришинтиным
Смерть
1940
с. Большой Куяш Челябинской области
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
село Покровское (Куяш)
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