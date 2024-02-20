Булычева (Белякова) Надежда Степановна (Стефановна)
Место рожденияс. Большой Куяш Челябинской области
Дата рождения24.09.1886
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886
Отец: Беляков Стефан Исаакович
Мать: Белякова Анна Федоровна
с. Большой Куяш Челябинской области
Восприемники: Иоанн Исаакиевич Беляков и крестьянская жена Параскева Лабутина
Бракосочетание
14.10.1902
село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1903
Сын: Булычев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович
Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1904
Сын: Булычев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович
Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович
Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1910
Дочь: Глазкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Булычев Андрей Петрович
Россия
Восприемники: Александра Георгиевна Тюкова и священник Митрофан Чернивин с псаломщиком Николаем Ксеришинтиным
Смерть
1940
с. Большой Куяш Челябинской области
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
село Покровское (Куяш)