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Гостяй Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ушмай Биюшев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Константинов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михайла Константинов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Никита Константинов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Макар Константинов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Константинов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Яков Константинов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Константинова

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Смерть
1791

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