Гостяй Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ушмай Биюшев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Константинов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Михайла Константинов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никита Константинов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Макар Константинов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Константинов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яков Константинов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Константинова
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
1791