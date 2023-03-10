Кузнецов Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Никандровна

Рождение ребёнка
16.10.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Никандровна

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Никандровна

Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Никандровна

Рождение ребёнка
03.03.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Никандровна

Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Агриппина Никандровна

Смерть
Неизвестно
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