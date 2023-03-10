Кузнецов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Семен
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
16.10.1904
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
03.03.1912
Краснодарский край, ст. Усть-Лабинская
Рождение ребёнка
1919
Смерть
Неизвестно