Tognetti (Strelkova) Alisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tognetti (Strelkova) Alisa

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Место рождения

г.Витебск Беларусь

Дата рождения

29.09.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1968 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989

Отец: Стрелков Аркадий

Мать: Стрелкова Анжелика

г.Витебск Беларусь
Рождение ребёнка
12.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tognetti Jeffrey

USA
Рождение ребёнка
30.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tognetti Jeffrey

USA
Рождение ребёнка
26.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tognetti Jeffrey

USA
Рождение ребёнка
18.11.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tognetti Jeffrey

USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tognetti Jeffrey

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