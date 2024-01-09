Tognetti (Strelkova) Alisa
Место рожденияг.Витебск Беларусь
Дата рождения29.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989
Отец: Стрелков Аркадий
Мать: Стрелкова Анжелика
г.Витебск Беларусь
Рождение ребёнка
12.06.2012
USA
Рождение ребёнка
30.06.2016
USA
Рождение ребёнка
26.01.2018
USA
Рождение ребёнка
18.11.2019
USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tognetti Jeffrey