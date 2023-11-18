Сенцов Лука Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Сенцов Николай Лукич
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Сенцова Татьяна Лукинична
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Сенцова Мария Лукинична
Мать ребёнка: Сенцова Феврония Тарасовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сенцов Алексей Лукич
Мать ребёнка: Сенцова Феврония Тарасовна
Черемыш, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Сенцова Феврония Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно