Сенцов Лука Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенцов Лука Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Сенцов Николай Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Сенцова Татьяна Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Сенцова Мария Лукинична

Мать ребёнка: Сенцова Феврония Тарасовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сенцов Алексей Лукич

Мать ребёнка: Сенцова Феврония Тарасовна

Черемыш, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Сенцов Григорий Лукич

Мать ребёнка: Сенцова Феврония Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенцова Феврония Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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