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(Тухкина) Vasilisa

Место рождения

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1899

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1880 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Тухкина) Александра

Рыбрека, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Яковлева) Инга

Отец ребёнка: Яковлев Михаил

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Гурьева (Яковлева) Евгения

Отец ребёнка: Яковлев Михаил

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Яковлева Марина Михайловна

Отец ребёнка: Яковлев Михаил

Смерть
1970

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