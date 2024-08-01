(Тухкина) Vasilisa
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: (Тухкина) Александра
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Яковлева) Инга
Отец ребёнка: Яковлев Михаил
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Гурьева (Яковлева) Евгения
Отец ребёнка: Яковлев Михаил
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Яковлева Марина Михайловна
Отец ребёнка: Яковлев Михаил
Смерть
1970